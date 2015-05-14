В парламент внесли постановление об увольнении Авакова

Документ №2846 зарегистрировала группа народных депутатов из фракций "Объединение "Самопомич" и "Блок Петра Порошенко", а также внефракционные (всего 18 народных депутатов).

Напомним, ранее народный депутат Борислав Береза заявил, что Комитет по противодействию коррупции может рекомендовать в пятницу ВР отправить в отставку Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Одна из причин - отказ Авакова отправить в отставку его зама Сергея Чеботаря, который оказался причастен к скандалу с земельными участками в селе Лесники.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь написал заявление об отставке.

По данным телеканала ZIK, 28 апреля в селе Лесники возле дома заместителя министра внутренних дел Чеботаря неизвестные напали на съемочную группу антикоррупционного проекта «Наши деньги» этого телеканала. Нападавшие избили оператора, разбили технику и скрылись с места инцидента.