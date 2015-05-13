В пятницу Рада попробует отправить Авакова в отставку

Об этом сообщает в своем Facebook нардеп Борислав Береза.

"Члены комитета инициировали отставку уже сегодня. Одна из причин - отказ господина Авакова отправить в отставку его зама Сергея Чеботаря, который оказался причастен к скандалу с земельными участками в селе Лесники и к избиению журналистов канала Zik", - написал он.

Комитет по противодействию коррупции может рекомендовать в пятницу ВР отправить в отставку Министра внутренних дел Украи... Posted by Borislav Bereza on 13 травня 2015 р.

Как сообщалось, по данным телеканала ZIK, 28 апреля в селе Лесники возле дома заместителя министра внутренних дел Чеботаря неизвестные напали на съемочную группу антикоррупционного проекта «Наші гроші» этого телеканала. Нападавшие избили оператора, разбили технику и скрылись с места инцидента.

После этого Чеботарь заявил, что не имеет дома в селе Лесники Киевской области.

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В свою очередь, журналисты обнародовали информацию из официального государственного реестра недвижимости, где указано, что земля под имением в с. Лесники записана на дочь Чеботаря.