Ситуацию на Донбассе оценит миссия ЕС - пресс-служба президента
Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск скоординировали действия по деэскалации ситуации в Донбассе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоялась в немецком Аахене.
Президент подчеркнул, что Украина нуждается в большей координации действий в вопросах мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей между Европейским Союзом и США.
Собеседники положительно оценили реализацию решения Саммита Украина-ЕС о направлении в Украину оценочной миссии ЕС по анализу ситуации на Донбассе, которая сегодня начинает свою работу.
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Порошенко и Туск обсудили состояние выполнения обязательств Украины относительно Плана действий по введению безвизового режима.
Порошенко отметил, что Украина рассчитывает на положительную оценку ее действий на пути евроинтеграции и открытие для украинских граждан перспективы безвизового режима на саммите «Восточного партнерства» в Риге, который состоится 21-22 мая.
Глава государства призвал предоставить более четкие европейские перспективы странам «Восточного партнерства», которые твердо заявили о своих европейских стремлениях.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что весомым вкладом Евросоюза в стабилизации ситуации на Донбассе должно стать начало миссии Совместной политики безопасности и обороны на поддержку выполнения Минских договоренностей.