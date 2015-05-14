Ситуацию на Донбассе оценит миссия ЕС - пресс-служба президента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоялась в немецком Аахене.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в большей координации действий в вопросах мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей между Европейским Союзом и США.

Собеседники положительно оценили реализацию решения Саммита Украина-ЕС о направлении в Украину оценочной миссии ЕС по анализу ситуации на Донбассе, которая сегодня начинает свою работу.

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Порошенко и Туск обсудили состояние выполнения обязательств Украины относительно Плана действий по введению безвизового режима.

Порошенко отметил, что Украина рассчитывает на положительную оценку ее действий на пути евроинтеграции и открытие для украинских граждан перспективы безвизового режима на саммите «Восточного партнерства» в Риге, который состоится 21-22 мая.

Глава государства призвал предоставить более четкие европейские перспективы странам «Восточного партнерства», которые твердо заявили о своих европейских стремлениях.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что весомым вкладом Евросоюза в стабилизации ситуации на Донбассе должно стать начало миссии Совместной политики безопасности и обороны на поддержку выполнения Минских договоренностей.