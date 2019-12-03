"Возвращайся и оставайся": Зеленский объявил о старте госпрограммы для украинцев за рубежом

Президент обратился к соотечественникам, которые ранее выехали из Украины

Президент Владимир Зеленский объявил о старте новой государственной программы для украинцев, находящихся за рубежом с целью их возвращения на Родину.

Об этом идет речь в новом видеообращении президента, опубликованном во вторник.

Программа "Возвращайся и оставайся", как пояснил Зеленский, будет предусматривать доступные кредиты для собственного дела - для желающих начать или расширить бизнес. В зависимости от суммы дохода и количества наемных работников ставка составит 5%, 7% или 9%. Другие детали программы, как анонсировал президент, будут объявлены позже.

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"Давайте строить успешную и процветающую Украину", - заявил он.