Рада досрочно прекратила полномочия двух нардепов "Слуги народа"

Кубраков возглавил «Укравтодор», а Кучер стал председателем Харьковской облгосадминистрации.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Александра Кубракова и Алексея Кучера. Читайте такжеНовым главой "Укравтодора" стал депутат от "Слуги народа" Как передает корреспондент УНИАН, за прекращение полномочий Кубракова проголосовали 329 народных депутатов. За досрочное прекращение полномочий Кучера проголосовали 338 народных депутатов. Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Слуги народа» Кубракова назначен на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), а народный депутат от «Слуги народа» Кучер - на должность председателя Харьковской облгосадминистрации.

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