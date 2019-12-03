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Рада досрочно прекратила полномочия двух нардепов "Слуги народа"

13:33, 03 декабря 2019
Политика
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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух народных избранников / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, за прекращение полномочий Кубракова проголосовали 329 народных депутатов.

За досрочное прекращение полномочий Кучера проголосовали 338 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Слуги народа» Кубракова назначен на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), а народный депутат от «Слуги народа» Кучер - на должность председателя Харьковской облгосадминистрации.

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Теги: #Рада#нардепы#Слуга народа