Зеленский представил нового председателя Харьковской ОГА Кучера

Церемония представления состоялась во время совещания по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область представил нового председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония представления состоялась во время совещания по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

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"Хочу представить нового председателя облгосадминистрации Алексея Владимировича Кучера. Поздравляю вас, Алексей, пока что поздравляем, а по результатам увидим", - заявил Зеленский и вручил Кучеру удостоверение председателя ОГА.

Алексей Кучер прошел в Верховную Раду от «Слуги народа» по мажоритарному округу №179.

Издание Kharkiv Today отмечает, что Кучеру – 34 года, по образованию – юрист. Работал в суде и прокуратуре, был адвокатом, специализируется на уголовных делах.

С 8 августа 2019 года Кучер прекратил адвокатскую деятельность. До этого он защищал депутата Харьковского горсовета Бориса Баронина, которого прокуратура подозревает в участии в "кооперативной схеме" - незаконном завладении земельными участками.

Кроме того, Кучер был адвокатом Владимира Литвина, которого подозревали по "делу рюкзаков". Еще одним подозреваемым по делу был сын министра МВД Александр Аваков и бывший замминистра Сергей Чеботарь.

Алексей Кучер женат, у него двое детей. Вместе с женой Викторией глава ОГА владеет несколькими квартирами, земельными участками и домом, 5 автомобилями (Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi и Mitsubishi) и двумя элитными часами.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Кабинет министров согласовал назначение Кучера на должность председателя Харьковской ОГА.