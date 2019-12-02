Зеленский назвал три темы, которые хочет обсудить во время встречи в "нормандском формате"

По словам президента, проведение встречи в «нормандском формате» уже является победой, поскольку, когда «люди говорят, оружие замолкает».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три темы, которые намерен обсудить во время встречи в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) в Париже 9 декабря: обмен удерживаемыми лицами, прекращение огня и проведение выборов на Донбассе.

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Об этом он рассказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza. «Каждая страна имеет свою позицию. И без сомнения, Германия и Франция много сделали, чтобы эти (будущие) переговоры состоялись. Это уже победа. Это победа, когда оружие замолкает и люди говорят. Это уже первый шаг», - заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский назвал три пункта, решение которых будет свидетельствовать, все ли стороны хотят прекратить войну на Донбассе.

«Первый - это обмен пленными, реальный обмен в четкие временные рамки. Второй, я думаю, он очень сложный, это прекращение огня. Он был заложен во всех (предыдущих соглашениях) как приоритет, как первый пункт, во всех договоренностях и во всех заявлениях. Но мы должны понимать, что, действительно, обстрелы уменьшились. Это правда. Но они не остановились. Итак, когда мы говорим о прекращении огня, мы этого должны достичь. Эти первые два момента связаны с жизнью людей. Вот почему для меня это два важнейших момента», - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, третьим пунктом станет проведение местных выборов на Донбассе.

«Решение этих трех пунктов создаст понимание того, что мы хотим закончить войну. Мы, безусловно, этого хотим. Но это создаст понимание того, что Россия также очень сильно настроена на это», - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.