Зеленский предложил фанатам "русского мира" на Донбассе поехать в Россию

Говорить о российском гражданстве на территории Украины и называть ее при этом своей страной президент считает "неправильным и несправедливым".

Жители Донбасса делятся на тех, кто поддерживает Украину, тех, кто считает, что Россия им ближе, и "заблудившихся".

Читайте такжеВстреча Зеленского и Путина: в Кремле рассказали о подготовке к переговорам

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel, передает ТСН.

"Опрос показал, что большинство людей (Луганской и Донецкой областей – прим. ред.) хотят жить в России. Это неправильно. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Также есть заблудшиеся. И наконец, есть те, кто за Россию. Кто за Россию, может поехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта", - подчеркнул он. По мнению Зеленского, каждый имеет право выбирать, где он хочет жить, однако говорить о российском гражданстве на территории Украины и называть ее при этом своей страной президент считает "неправильным и несправедливым".

"Это не работает. Что касается заблудшихся, если кто имеет украинский паспорт, а потом дополнительно принимает российский паспорт и получает социальную поддержку здесь и там, он сбился с правильного пути. У меня нет морального права говорить: "Тьфу". Вы должны вернуть этих людей, чтобы бороться с ними. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только россиянами", - резюмировал Зеленский.