Названы позиции, которые Зеленский будет отстаивать на встрече лидеров "нормандского формата"

В СНБО заявляют, что глава государства не предпримет шагов, которые будут противоречить интересам Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о позициях, которые президент Владимир Зеленский будет отстаивать на встрече лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, Данилов, выступая на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", заявил о четком понимании руководством страны того, с чем следует идти на встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России.

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"Мы понимаем, с чем мы должны пойти на "нормандский формат", - сказал секретарь СНБО.

В частности, первым вопросом он назвал возвращение украинских военнопленных.

"К большому сожалению, речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену", - отметил Данилов.

Вторым вопросом он назвал прекращение огня по всей линии фронта.

"У нас нет, скажем так, большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, третий вопрос, который украинская сторона поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки", будет касаться российско-украинской границы.

"До тех пор, пока не будет возвращена украинская граница, до тех пор, пока там не будут стоять украинские военные, - очень многие процессы будет проходить крайне сложно, я бы сказал, почти невозможно", - отметил Данилов.

При этом он рассказал, как недавно провел встречу с послом Франции в Украине Этьенном де Понсеном.

"Посол говорил, что надо срочно проводить выборы (на оккупированной части Донбасса - УНИАН). Выборы должны проходить только по украинскому законодательству. Выборы должны проходить при участии украинских партий. Выборы должны проходить на избирательном участке, где должен быть флаг Украины", - рассказал Данилов и подчеркнул, что это принципиальная позиция.

Секретарь СНБО сообщил, что подготовка к "нормандской встрече" продолжается, и почти ежедневно проходят совещания и консультации с президентом с участием военных и представителей различных органов власти.

"Я уверен, что позиция Владимира Зеленского будет позицией президента Украины, и ни шага на какие-то капитуляционные процессы, на какие-то процессы, которые не будут связаны с интересами нашего государства - поверьте, никто делать не будет", - заверил секретарь СНБО.