НАТО призывает Россию повлиять на боевиков для освобождения всех заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания комиссии НАТО-Украина. "Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы обеспечить соблюдение ими условий минских соглашений. Все заложники и незаконно задержанные лица должны быть освобождены, включая Надежду Савченко и Олега Сенцова", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Читайте такжеНАТО настаивает на мирном разрешении ситуации на Донбассе

Генсек вновь заявил, что Россия "должна прекратить свою преднамеренную дестабилизацию ситуации в восточной Украине, которая происходит через политическую, военную и финансовую поддержку боевиков, вывести свои войска и военную технику с украинской территории и отвести российские войска и вооружения от украинской границы".

В связи с этим Йенс Столтенберг призвал Россию полностью поддержать политическое решение ситуации на востоке Украины.

Кроме этого генеральный секретарь заявил, что Альянс обеспокоен постоянными нарушениями режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков. "Мы обеспокоены нарушениями режима прекращения огня вдоль линии разграничения, что, в первую очередь, происходит со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, с использованием тяжелого вооружения, а также тем, что Россия постоянно поддерживает сепаратистов, включая поставку вооружения", - подчеркнул Йенс Столтенберг, отметив, что все эти действия противоречат минским договоренностям по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также он выразил обеспокоенность фактами препятствования деятельности наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, что прежде всего касается боевиков.