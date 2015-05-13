ОБСЕ должна быть допущена для наблюдения во все районы Донбасса, в частности в Широкино - Керри
Государственный секретарь США Джон Керри отмечает, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны быть беспрепятственно допущены для наблюдения за ситуацией во всех районах Донбасса, которые поражены конфликтом, в том числе в Широкино.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Керри сказал журналистам перед открытием заседания министров иностранных дел стран - членов Организации североатлантического договора (НАТО).
Государственный секретарь США рассказал о своем визите в Сочи, где провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
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"Сейчас критический момент для действий со стороны России и сепаратистов относительно выполнения Минских договоренностей. И критическим моментом является необходимость, чтобы наблюдатели ОБСЕ получили доступ в те районы, которые поражены конфликтом. Очень важно - прекратить конфликт в тех районах, особенно это касается Широкино", - подчеркнул Керри.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, в Турции проходит заседание министров иностранных дел стран - членов Организации североатлантического договора (НАТО).