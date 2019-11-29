В МИД Польши напомнили Apple, что Крым - это территория Украины

Ранее стало известно, что компания Apple стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач поддержал Украину и напомнил американской компании Apple, что аннексированный Россией Крым не является ее частью.

Об этом Пшедач написал в Twitter.

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"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple", – написал Пшедач, ретвитнув поста главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple’s recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1 — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 28, 2019

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Однако Apple Maps и Weather не показывают принадлежность Крыма к любой страны, если просматривать их за пределами России.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к компании Apple из-за того, что в приложении “Погода” на iOS аннексированный Крым — часть России. “Глобальная политика не ваша сильная сторона”, — написал он в обращении к компании.

Министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичюс также призвал компанию Apple отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части Российской Федерации.