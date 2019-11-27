Apple начала показывать россиянам Крым "российским"

Они полностью привели свои сервисы в соответствие с российским законодательством. Ошибка в показе крымских городов в приложении «Погода» устранена, заявили в Госдуме РФ.

Компания Apple изменила Крым на «российский» на территории России в своем приложении «Погода».

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Об этом сообщают Крым.Реалии.

В Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются российской территорией.

При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью России.

Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что «Apple полностью устранила претензии Госдумы по обозначение Крыма в своих сервисах».

«Они полностью привели свои сервисы в соответствие с российским законодательством. Ошибка в показе крымских городов в приложении «Погода» устранена», – сказал он.

Официальных комментариев компании по этому поводу пока нет.

Как сообщал УНИАН, в сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.