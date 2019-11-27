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Apple начала показывать россиянам Крым "российским"

13:13, 27 ноября 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщают Крым.Реалии.

В Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются российской территорией.

При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью России.

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Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что «Apple полностью устранила претензии Госдумы по обозначение Крыма в своих сервисах».

«Они полностью привели свои сервисы в соответствие с российским законодательством. Ошибка в показе крымских городов в приложении «Погода» устранена», – сказал он.

Официальных комментариев компании по этому поводу пока нет.

Как сообщал УНИАН, в сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.

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Теги: #новости Украины#Россия#оккупация Крыма#пропаганда РФ#компания Apple