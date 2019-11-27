"Политика – не ваша сильная сторона": Пристайко раскритиковал Apple за решение "отдать" Крым россиянам

Пристайко корректно попросил Apple не переходить на тему глобальной политики, поскольку она – не самая сильная сторона компании.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple, которая начала маркировать аннексированный Крым как «российский».

Об этом Пристайко написал в Twitter.

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«Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей», – говорится в сообщении.

В другом же твите Пристайко корректно попросил Apple не переходить на тему глобальной политики, поскольку она – не самая сильная сторона компании: «Айфоны – замечательные продукты, серьезно. Прошу, сосредоточьтесь на высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика – не ваша сильная сторона».

Как сообщал УНИАН, компания Apple изменила Крым на «российский» на территории России в своем приложении «Погода».

При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью России.