Закон о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, был опубликован вчера в официальном издании "Голос Украины".

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Закон № 263-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» был вчера опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины".

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В законе отмечается, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов. 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Этим законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 368-5 «Незаконное обогащение». Она предусматривает, что приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законом предусмотрено, что дела о признании активов необоснованными и их взыскание в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется относительно активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также относительно доходов от этих активов.