В Запорожской области представили нового прокурора

До назначения Калюга работал в харьковской прокуратуре.

Новым руководителем прокуратуры Запорожской области стал бывший руководитель Харьковской местной прокуратуры №5 Владимир Калюга.

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Черновицкой ОГАОб этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Отмечается, что его официальное представление состоялось в среду, 27 ноября. А представил его заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Нашей задачей является системная и безапелляционная борьба с коррупцией и организованной преступностью, сохранение гражданского мира и спокойствия. Эти задачи особенно остро ставит сегодня общественность, рассчитывает на вашу ответственность, справедливость и принципиальность – заявил Калуга, обращаясь к коллективу.

Ранее УНИАн сообщал, что директор ГБР Труба назначил исполняющего обязанности руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.