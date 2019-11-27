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В Запорожской области представили нового прокурора

16:59, 27 ноября 2019
Политика
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Новый прокурор Запорожской области собирается бороться с коррупцией и ОПГ / zap.gp.gov.ua

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Черновицкой ОГАОб этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Отмечается, что его официальное представление состоялось в среду, 27 ноября. А представил его заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Нашей задачей является системная и безапелляционная борьба с коррупцией и организованной преступностью, сохранение гражданского мира и спокойствия. Эти задачи особенно остро ставит сегодня общественность, рассчитывает на вашу ответственность, справедливость и принципиальность – заявил Калуга, обращаясь к коллективу.

Ранее УНИАн сообщал, что директор ГБР Труба назначил исполняющего обязанности руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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Теги: #прокуратура#назначениепогода в Запорожье