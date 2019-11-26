Труба о делах Майдана: ГБР нечего расследовать, ГПУ еще не передала материалы

По словам директора бюро, в настоящий момент Генпрокуратура проводит инвентаризацию материалов производств: "Там тысячи томов".

Генеральная прокуратура (ГПУ) еще не передала материалы дел Майдана Государственному бюро расследований (ГБР).

Об этом у себя в Telegram-канале написал директор ГБР Роман Труба, желая таким образом «опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР».

Читайте такжеАдвокат семей "Небесной сотни" объявила голодовку«ГБР пока нечего расследовать – Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию – там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев – этот процесс не зависит от ГБР. При этом напомню, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины – около 50», – отметил Труба.

По его словам, следователи ГБР готовы принять материалы производств и продолжить расследование. «Сегодня я назначил исполняющего обязанности руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следственная группа коммуницирует с представителями прокуратуры: все работает слаженно».

При этом Труба добавил, что выступает не за автоматический перевод следователей ГПУ, а за сокращенную процедуру конкурсного отбора: «Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно состояться».

Ранее УНИАН сообщал, что в Генпрокуратуре рассказали, как теперь будут расследовать дела Майдана.