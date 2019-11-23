Российский политолог спрогнозировал результат "нормандской встречи" в декабре

Политик рассказал, что он с большой надеждой смотрит на любую попытку найти решение российско-украинского конфликта.

Российский политолог, историк, соратник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что на нормандском саммите 9 декабря может быть достигнута договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы в Париже 9 декабря произошел какой-то прорыв, хотя бы в понимании колоссального вреда этого конфликта для России и Украины и его крайней опасности для Европы и мира", – сказал он «Обозревателю».

Политик рассказал, что он с большой надеждой смотрит на любую попытку найти решение российско-украинского конфликта, но в данном конкретном случае особых иллюзий не питает.

В этом контексте он напомнил: "Проблем накопилось очень много, они не решались годами. С обеих сторон были допущены серьезные политические ошибки, и развязать этот узел ни в нормандском, ни в другом формате за одну встречу не удастся".

Виктор Мироненко также напомнил о недавнем тематическом комментарии российского политтехнолога Алексея Чеснакова, "который тесно работает с российским политическим руководством".

"Прочитав его, я не увидел там никаких изменений в российской позиции ни на йоту, а успех любых переговоров зависит и от такой готовности".

"Но будем надеяться на ум и гибкость переговорщиков – слишком большая цена упрямства", – отметил политик.