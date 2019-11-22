"Толчок для начала деоккупации": Разумков в Мариуполе рассказал о целях "нормандской" встречи

Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что встреча в нормандском формате должна стать толчком для начала процесса деоккупации Донбасса.

Встреча "нормандской четверки", которая должна состояться 9 декабря, должна вывести Украину из той замороженной ситуации, которая возникла на Донбассе сейчас.

Читайте такжеВ ЕС ждут от Путина "значимых шагов" во время встречи "нормандской четверки"

Такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вчера, 21 ноября, в ходе своего визита в Мариуполь, передает 0629.com.ua.

Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что встреча в нормандском формате должна стать толчком для начала процесса деоккупации Донбасса.

"Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально, - сказал Дмитрий Разумков. - Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого - должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, информационной и экономической политики".

Также в ходе своего визита Разумков сообщил, что мариупольский аэропорт пока не планируется открывать для полетов. Причина - военный конфликт. После авиакатастрофы в 2014 году небо над Донецкой и Луганской областями закрыто для полетов. По мнению Разумкова, это опасно. В то же время он вспомнил о ремонте трассы Мариуполь-Запорожье, добавив, что правительство не намерено на этом останавливаться.