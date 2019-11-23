Экс-владелец «VAB Банка» Бахматюк намерен обратиться в специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения конфликта с НАБУ

По словам Бахматюка, решение НАБУ о вручении ему подозрения и объявлении в розыск является политически мотивированным

Экс-владелец «VAB Банка», владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк намерен обратиться в специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения конфликта с Национальным антикоррупционным бюро, объявившим его в розыск в связи с подозрением в растрате 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

«Будем обращаться в специализированную антикоррупционную прокуратуру, будем вести с ней диалог, чтобы нам дали возможность защищать свои права», - сказал он.

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Помимо этого, Бахматюк допускает, что для решения возникшей ситуации ему придется также обращаться в международные суды.

По его словам, решение НАБУ о вручении ему подозрения и объявлении в розыск является политически мотивированным и связано с личной неприязнью директора ведомства Артема Сытника к бизнесмену.

«У нас есть личный конфликт с Сытником, и таким образом он мне передает привет. Сегодня был суд, потому что советник моей родной сестры, которая является подозреваемой по данному делу, выступает свидетелем против Сытника. То есть, здесь есть конфликт интересов. Мы к этому не имеем никакого отношения, но мы стали жертвой его вендетты», - поясняет Бахматюк.

При этом, он утверждает, что готов к диалогу с оппонентами при условии, что те гарантируют ему равенство в правах, безопасности и возможностях.

«Я всегда в публичном поле и готов к любой дискуссии - даже с самым страшным врагом, но прошу обеспечить для меня равенство в правах, безопасности и возможностях. Однако, трудно говорить с человеком, когда он тебя палкой бьет по голове, и это его аргумент», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца «VAB Банка», владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного «VAB Банку» Национальным банком Украины.

Бахматюку инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.