ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, который передавал данные гостайны российским спецслужбам

С целью избежания ответственности подполковник пересек границу в направлении Беларуси в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины (СБУ), который передавал данные государственной тайны российским спецслужбам.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР. Отмечается, что злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении государственной измены, дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации, хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

"Досудебным следствием установлено: работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе представляющие государственную тайну. Во избежание ответственности правоохранитель пересек государственную границу Украина в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по сей день не вернулся в Украину", - говорится в заметке.

Так, в настоящее время подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В ГБР добавили, что это уголовное производство было начато 5 января 2018 года следователями Главного следственного управления СБУ, а 1 февраля 2019 года было передано для осуществления дальнейшего расследования в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Киеве.