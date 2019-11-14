"Опять врет": Онищенко отреагировал на заявление Сытника по экстрадиции

Также экс-нардеп отрицает замораживание НАБУ полмиллиона евро.

Бывший народный депутат Александр Онищенко прокомментировал информацию об экстрадиции и замораживании его счетов, обвинив директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника во лжи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеХотел купить лошадь: суд арестовал полмиллиона евро на счету нардепа-беглеца Онищенко

"Вчера НАБУ заявила, что заморозила моих 500 тыс евро, а в декабре меня экстрадирует в Украину. Первое. Хочу понять, в каком месте они арестовали у меня деньги. Так случилось, что последние три года я покупаю и продаю лошадей, выращиваю, езжу на них. В сентября я купил коня у эстонской компании. Перевел деньги со своего счета на счёт эстонской компании. А в октябре я его уже продал. А что арестовали - для меня это загадка", - отметил Онищенко.

То же самое, по словам экс-нардепа, касается и названия чартерного самолета, который у него якобы НАБУ арестовало два года назад. "Пусть хоть пропеллер покажут. Или номер его назовут", - отметил Онищенко.

Относительно же заявления Сытника об экстрадиции в Украину в ближайшее время, Онищенко заявил, что намерен вернуться в Украину, но тогда - когда сам того захочет.

"И опять врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017-ого года. И три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение. И вернусь я в Украину не тогда, когда захотят этого Сытник и прочие балаболы. А в том случае, если захочу этого я", - подчеркнул экс-нардеп.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование относительно разворовывания средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был нанесен ущерб в размере свыше 740 млн грн. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Семеро из них, в частности, организатор схемы - народный депутат Онищенко, находятся в розыске.