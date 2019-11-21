В Киеве установили «памятник» Вадиму Столару

Пьедесталом славы для одиозного застройщика, которого называют «серым кардиналом» Киева, выбрали пустующее место бывшего монумента Ленину.

Город должен знать своих героев, особенно тех, которые реально руководит столицей.

Под таким лозунгом сегодня, 21 ноября, а Киеве прошла акция протеста против коррупции и «строительной мафии» в городе. Организаторами акции выступила женская арт-группа Angry Birds, участие в ней приняли около 200 киевлян.

Около 11 утра возле Бессарабской площади стали собираться киевляне с плакатами «Столар – настоящий мэр», «Столар богатый – красть не будет», «Дешевое жилье для нищебродов», «Братья Горовые – круче братьев Кличко». Пьедесталом славы для одиозного застройщика, которого называют «серым кардиналом» Киева, выбрали пустующее место бывшего монумента Ленину – именно здесь и установили «памятник» Вадиму Столару.

На плакате, который символизирует памятник, изображена фигура боксера с лицом застройщика Вадима Столара – таким образом организаторы попытались показать жителям столицы «истинное лицо» городской власти.

«В Киеве есть официальный мэр Виталий Кличко, которого все знают. Но реально управляет и руководит столицей другой человек – Вадим Столар, который при этом остается в тени. Мы считаем несправедливым тот факт, что все «лавры» получает один Кличко, ведь главная заслуга в том, во что превращают сегодня Киев, принадлежит именно Столару», - рассказали участники акции.

Установленный «памятник», по их словам, должен стать публичным признанием того вклада в развитие города, который делают непубличные члены команды киевского городского головы Виталия Кличко.

«Люди практически ничего не знают о Столаре и братьях Горовых – но именно они являются «смотрящими» за сферой строительства, и именно им киевляне платят «сверху» за каждый введенный в эксплуатацию квадратный метр».

На акции отмечалось, что коррупция в строительном бизнесе достигает колоссальных размеров и выстроена таким образом, что за каждый квадратный метр людям приходится доплачивать «строительной мафии» 10-20 долларов из своих карманов. По словам активистов, жилье в Украине подешевеет только тогда, когда будет побеждена коррупционная схема Столара-Горовых.

После митинга участники акции прошли к БЦ «Парус» на улице Мечникова, в котором находятся офисы Вадима Столара и братьев Горовых.

Пообщаться с самими застройщиками участникам акции не удалось – ни Столар, ни Горовые к народу не вышли. Однако активисты не теряют на это надежды - митинги под «Парусом» теперь обещают проводить еженедельно.