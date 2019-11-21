Получал деньги "в конверте" в кассе ВР: "слуга народа" оценил заявления его экс-коллег по фракции

Нардеп отметил: единственное, что лично он получил "в конверте" – это деньги в кассе Верховной Рады.

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Виталий Безгин утверждает, что "слугам народа" за работу в Раде не платят от 5 до 15 тысяч долларов ежемесячно.

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Однако признался, что действительно получал депутатскую зарплату «в конверте». Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Слышал об этом только от Анны Скороход и Антона Полякова... Я же не могу отвечать за то, что они там говорят. Считаю, что все это ложь. Возможно, есть какие-то коллеги, у нас же большая фракция, поэтому кто-то из них где-то, но у меня такой информации нет", – сказал он.

По его словам, такие заявления коллег-нардепов должны стать поводом обратиться в правоохранительные органы, предоставив факты.

"Рассказать не в том формате, что кто-то кому-то дает, а назвать имена и решить вопрос", – добавил "слуга народа".

В то же время Безгин отметил: единственное, что лично он получил «в конверте» – это деньги в кассе Верховной Рады.

"Если ты карточку не оформил, то тебе дают зарплату наличными под роспись просто в кассе", – признался он.