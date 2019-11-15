"Нарушили договоренность об общей позиции": в "СН" назвали причину исключения из фракции Полякова и Скороход
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко основной причиной исключения из фракции народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход назвал нарушение договоренностей о совместной позиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Нарушение договоренностей о совместной позиции по тем вопросам, по которым во фракции общая позиция", - сказал Корниенко.
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На просьбу объяснить заявление Полякова, что якобы его исключение из фракции связано с его Телеграмм-каналом, Корниенко отметил: "За Телеграмм-канал с 2 тысячами подписчиков? Неправдоподобно".
На вопрос, есть ли доказательства того, что муж Скороход влияет на определенные процессы, Корниенко ответил: "Да, он пытался на комитеты попасть, он общался с нашими депутатами".
По его словам, ведется работа с народными депутатами, чтобы они "не побоялись подавать это в правоохранительные органы".
Как сообщал УНИАН, 14 ноября Скороход заявила о давлении на нее из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, правоохранители задержали ее мужа Алексея Алякина. Она сообщила, что у ее мужа был большой бизнес в России, а потом его "отжали", и чтобы муж не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".
Однако Скороход опровергла утверждение Арахамия, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и отметила, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.
В Генпрокуратуре сообщили, что ранее задерживали мужа Скороход по запросу России, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста. По данным Генпрокуратуры, Алякин находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ГПУ также заявили, что Алякин незаконно получил украинское гражданство.
В прокуратуре Киева заявили, что в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об экстрадиционном аресте Алякина.
Сегодня, 15 ноября, фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов народных депутатов Полякова и Скороход.