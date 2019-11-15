"Нарушили договоренность об общей позиции": в "СН" назвали причину исключения из фракции Полякова и Скороход

Первый заместитель председателя фракции Корниенко заявляет, что речь идет о нарушении договоренностей относительно совместной позиции.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко основной причиной исключения из фракции народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход назвал нарушение договоренностей о совместной позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Нарушение договоренностей о совместной позиции по тем вопросам, по которым во фракции общая позиция", - сказал Корниенко.

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На просьбу объяснить заявление Полякова, что якобы его исключение из фракции связано с его Телеграмм-каналом, Корниенко отметил: "За Телеграмм-канал с 2 тысячами подписчиков? Неправдоподобно".

На вопрос, есть ли доказательства того, что муж Скороход влияет на определенные процессы, Корниенко ответил: "Да, он пытался на комитеты попасть, он общался с нашими депутатами".

По его словам, ведется работа с народными депутатами, чтобы они "не побоялись подавать это в правоохранительные органы".

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Скороход заявила о давлении на нее из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, правоохранители задержали ее мужа Алексея Алякина. Она сообщила, что у ее мужа был большой бизнес в России, а потом его "отжали", и чтобы муж не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".

Однако Скороход опровергла утверждение Арахамия, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и отметила, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.

В Генпрокуратуре сообщили, что ранее задерживали мужа Скороход по запросу России, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста. По данным Генпрокуратуры, Алякин находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ГПУ также заявили, что Алякин незаконно получил украинское гражданство.

В прокуратуре Киева заявили, что в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об экстрадиционном аресте Алякина.

Сегодня, 15 ноября, фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов народных депутатов Полякова и Скороход.