Меджлис обнародовал документ о запрете оккупантов Крыма на траурный митинг к годовщине депортации

"5 мая 2015 года Меджлисом крымскотатарского народа было подано уведомление главе администрации города Симферополя Бахареву Г. С. о проведении траурного митинга в память жертв геноцида крымскотатарского народа - депортации 18 мая 1944 года", - сказано в сообщении Меджлиса.

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Однако, подчеркнули в Меджлисе, в ответ был получен отказ по причине того, что якобы другая крымскотатарская организация ранее сообщила в установленном порядке о проведении митинга в том же месте и в то же время.

«Администрация города также сообщила о том, что не имеет возможности предложить другое место для проведения митинга, учитывая отсутствие утвержденных постановлением Совета министров РК свободных мест для проведения публичных мероприятий на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», – отметили в Меджлисе.

Напомним, 7 мая УНИАН сообщал, что крымским татарам запретили проводить 18 мая траурный митинг в Симферополе по случаю 71-й годовщины со дня депортации крымскотатарского народа.