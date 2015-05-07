Крымским татарам запретили проводить митинг памяти депортации

Об этом сообщил глава горадминистрации Симферополя Геннадий Бахарев, передает Крым.Медиа.

Он сообщил, что в администрацию города поступили соответствующие обращения от представителей крымскотатарского народа, а также общественных организаций.

"Они планировали провести массовые акции на площади Ленина, возле Дома Профсоюзов. Но мы не планируем разрешать их проведение", – сказал он.

Бахарев заявил, что на площади Ленина "не предусмотрено проведение масштабных акций, кроме мероприятий по случаю государственных праздников".

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Более того, по его словам, вскоре площадь будет ограждена. Он объяснил это тем, что готовится второй этап ее реконструкции. "Проведение всевозможных акций будет исключено", - сказал он.

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа подал городским властям Симферополя сообщение о проведении Всекрымского траурного митинга в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа - депортации 18 мая 1944 года.

Как сообщалось, в прошлом году самопровозглашенная власть Крыма не позволила крымским татарам провести традиционный Всекрымский траурный митинг к 70-летию депортации на площади Ленина в Симферополе.