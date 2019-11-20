Возвращенные Украине корабли ВМС прибыли в Очаков (видео)

Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже в гавани, ожидается прибытие катера "Бердянск".

Суда ВМС Украины, которые были возвращены Киеву Россией, уже прибывают в гавань Очакова.

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Как сообщает «Думская», первым прибыл бронекатер «Никополь». Его буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав». Два скоростных катера типа Willard тянут «Никополь» к причалу.

Отмечается, что второго катера «Бердянск» и буксира «Яны Капу», которые РФ также передала украинской стороне, пока нет даже на горизонте.

Корабли встречают местные жители. Ученики и педагоги очаковской школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины. В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

Тем временем, в соцсетях публикуют видео с прибытием в Очаков и буксира "Яны Капу". Сообщается, что его тянет буксир «Гайдамака».

Как сообщал УНИАН, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября стало известно, что РФ возвращает захваченные суда Украине. Они следуют в Очаков.