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Серьезное перемирие и контроль над границей: Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"

16:03, 20 ноября 2019
Политика
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Президент отметил, что речь об обмене не только лицами, утвержденными Россией, но и теми, которых утвердила Украины / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от нормандской встречи конкретных сроков – обмена «всех на всех», прекращения огня и контроля украинско-российской границы Украиной.

Об этом он рассказал во время визита Станицы Луганской 20 ноября.

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По его словам, прежде всего с участниками переговоров надо «понять конкретные сроки возвращения всех украинских пленных». Вместе с тем глава государства отметил, что речь не только об обмене лицами, подтвержденными российскими списками, а и теми, что есть в списках Украины.

Во-вторых, украинская сторона будет ждать конкретной даты не «фейкового» прекращения огня.

«С понятными сроками, обязанностями. Прекращение огня – когда нет никаких выстрелов, я так это понимаю. А что будет, как мы договоримся о прекращении огня в Минске, а его не будет? Надо ответ», – заявил Зеленский.

Зеленский также утверждает, что среди требований и ожиданий – возвращение контроля над украинско-российской границей Украине. Последний аспект президент назвал «одним из непростых»: «...возможность проведения выборов на территории Украины, а не на временно оккупированной территории».

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Теги: #нормандский формат#Владимир Зеленский#ООС