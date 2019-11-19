В «Слуге народа» подчеркнули, что закон об особом статусе Донбасса касается всей Украины

По словам Корниенко, положения этого документа можно будет обсуждать только после «успешного прохождения« нормандского формата».

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что закон об особом статусе Донбасса касается всей Украины, а не конкретной политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в рамках форума относительно диалога между гражданским обществом и представителями власти в Киеве.

«Дмитрий Разумков дает очень правильную и взвешенную позицию и я с ней согласен - нам надо всем садиться за стол и этот закон всем вместе писать, потому что он касается страны, а не какой-то конкретной политической силы», - заявил он.

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Также он отметил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе также должна быть приобщена к обсуждению этого закона.

«Я думаю, что когда мы дойдем до закона, до его обсуждению - мы будем видеть с кем и как его согласовывать», - добавил депутат.

Кроме того, по словам Корниенко, конкретные положения этого документа можно будет обсуждать только после «успешного прохождения «нормандского формата».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что написание законопроекта об особом статусе Донбасса будет проходить после «нормандской встречи». Также он выразил надежду, что к разработке этого документа присоединятся представители всех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте.

Встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря, подготовка вступила в завершающую стадию.