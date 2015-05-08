Джемилев: Крымские татары 18 мая проведут траурный митинг независимо от разрешения властей

Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил о намерении Меджлиса провести траурный митинг 18 мая в оккупированном Симферополе, несмотря на возможный запрет властей, пишет Главком.

«Люди подали заявление на проведение митинга. Пока ответа нет. Есть только в прессе информация, что якобы планируется отказ. Это говорит о том, что администрация, скорее всего, хочет запретить митинг, как в прошлом году. Но люди все равно будут выходить», - считает политик.

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Вместе с этим, Джемилев выразил опасения по поводу возможных провокаций в день проведения митинга.

«Она уже распространила информацию, что якобы готовится какая-то провокация. Конечно, эта ситуация действительно опасная. Если народ соберется, они могут, например, запустить туда нескольких провокаторов, и тогда там начнутся заворушки. А потом скажут, что террористы напали на русских, сожгли флаг…», - прокомментировал уполномоченный Президента решение симферопольской власти запретить митинг.

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Он также сообщил, что 18 мая по всему миру запланированы памятные мероприятия по случаю 71-летия депортации крымских татар.

«Будет грандиозный митинг в Турции. В России, странах Европы будут мероприятия. Меня, к сожалению, в этот день не будет. Я буду в Будапеште, у меня парламентская ассамблея НАТО», - добавил Мустафа Джемилев.

Как сообщал Униан ранее, городская администрация оккупированного Симферополя запретила крымским татарам проводить 18 мая траурный митинг по случаю 71-й годовщины со дня депортации крымскотатарского народа.