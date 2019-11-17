Захваченные украинские боевые катера выводят из оккупированной Керчи

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские суда, оцеплена.

Захваченные Россией украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вывели из акватории «Генмола» в Керчи в сопровождении российской береговой охраны.

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Как сообщает «Крым.Реалии», катера в сопровождении российских судов следуют через Керченский пролив в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские суда, перекрыта. На месте дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Отмечается, что согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры «Сапфир», «Титан» и «Гайдамака» находятся в Черном море у берегов Крыма. Предполагается, что они примут украинские военные корабли и сопроводят их в порт.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» (P175) и «Никополь» (P176), а также рейдового буксира «Яны Капу» (A947) должно состояться до встречи в «нормандском формате».

В частности, по имеющейся информации, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (предположительно марки Harris, произведенные в США), которые были установлены на судах.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры с оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские судна и доставить к месту назначения.