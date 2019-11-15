В Офисе президента рассказали, о чем Зеленский говорил с Макроном

По словам Макрона, Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора скоординировали подготовку встречи в «нормандском формате» на высшем уровне 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеРоссия согласилась вернуть захваченные в Керченском проливе корабли - росСМИПрезидент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в «нормандском формате» состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения – 9 декабря в Париже.

Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе.

Президент Франции заверил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку официального Парижа во всех вопросах.

«Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Франции в Украину», – добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, встреча лидеров «нормандского формата» состоится 9 декабря.