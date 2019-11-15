Разведения сил до "нормандской встречи" больше не будет – глава комитета по нацбезопасности

Генштаб изучал другие участки на 400 км от фронта, но никаких задач руководство не ставило.

Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что разведение сил и средств в ООС до начала нормандских переговоров не планируется.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

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На вопрос, можно ли сейчас говорить о следующих этапах разведения, Завитневич сказал: «Что мне известно: развели в этих трех населенных пунктах - и все».

По его словам, Генштаб изучал другие участки на 400 км от фронта, но никаких задач руководство не ставило.

«Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем нашего президента в нормандском формате. По его результатам уже, видимо, будет приниматься решение о разведении», – сообщил Завитневич.

Как сообщалось, 9 ноября в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военнослужащие и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали разведение сил и средств.

12 ноября спецмиссия ОБСЕ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

13 ноября СММ ОБСЕ получила две вербальные ноты Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвода сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского. 13 ноября начался этап разминирования определенного участка №3. Как сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев, процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября.