Шкиряк о своей отставке: если Аваков или Яценюк скажут мне уйти, я безотлагательно подам заявление

И.о. председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк готов уйти в отставку, если с такой инициативой выступят премьер-министр Арсений Яценюк или министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шкиряк заявил на брифинге.

На вопрос по поводу участия в эвакуации украинцев из Непала Екатерины Храмовой, которую называют гражданской женой Шкиряка, он ответил, что она в поездке находилась за собственный счет и участвовала в спасательной операции, с учетом, в частности, ее опыта и знания восточных практик. «Я взял на себя ответственность, и она полетела вместе с нами. Так же, как взял ответственность за тех журналистов, которые были на борту», - сказал Шкиряк.

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«Если министр внутренних дел Арсен Аваков, премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк скажут мне уйти, я безотлагательно подам заявление и уйду в отставку», - сказал он и отметил, что его в ГСЧС не держит ничего, кроме желания изменить систему управления и восстановить все то, что «столько десятилетий здесь гнило».