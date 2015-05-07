Подруга Шкиряка уверяет, что ездила спасать украинцев из Непала за свой счет

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на ее странице в Facebook.

"Сегодня наконец-то наш "злополучный самолет" вернулся с "благородной миссией" из Катманду…Мне очень жаль, что мой искренний порыв помочь людям, был так извращенно истолкован для того, чтобы испортить репутацию Зоряна Шкиряка", - написала Храмова.

По ее словам, поехать в Непал – ее личная инициатива, и все расходы она взяла на себя.

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"Хочу отметить, что неоднократно была в Индии и знаю специфику этой страны, поэтому очень хорошо понимаю менталитет людей, которые приезжают в Непал…В Катманду находилась рядом с пострадавшими, прибывая с ними в тесном контакте, поддерживая их физическое состояние и моральный дух. Спали мы на полу в спальниках без всяких удобств, мылись в туалете без душа и горячей воды", - рассказала подружка Шкиряка.

Вместе с тем, Храмову разочаровал факт, что общество не оценило ее благородство и бескорыстность.

Стоит отметить, что заявление Храмовой в журналистской среде восприняли довольно скептически.

Так, журналист Владислав Бовсуновский на своей странице в Facebook написал, что направил официальный запрос в ГСЧС, чтобы узнать, "на какой счет, и какую сумму денег Екатерина Храмова перевела за перелет" в Непал.

Напомним, ранее стало известно, что Шкиряк взял с собой Храмову, которую называют его гражданской женой, для участия в спасательной операции украинцев из пострадавшего от землетрясения Непала. Шкиряк объяснил, что Храмова участвовала в операции как волонтер и человек, знающий восточные практики.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на эвакуацию украинцев из Непала потратили 7 млн грн.