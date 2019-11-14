Пристайко рассказал, какие вопросы на нормандской встрече будут поднимать в первую очередь

По мнению министра, "уставшие от войны украинцы" возлагают очень большие надежды на эту встречу.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча лидеров стран "нормандского формата", по которой ведутся переговоры, должна стать катализатором большого обмена заключенными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной с министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом пресс-конференции в Киеве.

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По словам Пристайко, за последние пять лет "уставшие от войны украинцы" возлагают очень большие надежды на встречу лидеров "нормандской четверки".

"Последняя встреча состоялась три года назад, и поэтому, действительно, за это время накопилось очень много вопросов, которые мы надеемся решить на этой встрече. Но главное, что мы собираемся сделать, это сделать шаг к миру. В идеальной ситуации - завершить этот процесс и решить вопрос с этой войной, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, последнее "перемирие" стоило Украине 33 жизни, и еще вдвое больше было ранено украинских солдат и гражданских лиц.

"Именно поэтому на этой встрече мы собираемся решить несколько конкретных вопросов. По меньшей мере, эта встреча должна стать катализатором большого обмена политическими заключенными с обеих сторон. Обмен одновременный. Мы хотим получить максимальное количество наших людей, которые до сих пор находятся в тюрьмах и в российских, и на территории так называемых "народных республик", и в Крыму", - сказал министр.

Как отметил Пристайко, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе этой встречи удастся решить вопросы, связанные с безопасностью, и открыть путь к окончательному решению проблемы востока Украины.

"Реальные результаты зависят от готовности российской стороны двигаться по выполнению наших договоренностей. Мы увидим, чем это может закончиться", - сказал он.

Ранее Пристайко заявлял, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.