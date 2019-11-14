Украина может выйти из Минских соглашений – Пристайко

По словам министра, Зеленский ждет от Кремля «четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас».

Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает BBC Украина.

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По словам главы МИД, Украина, Германия и Франция уже одобрили предварительную дату нормандской встречи. Сейчас все стороны ожидают ответа России.

Кроме того, уверяет Пристайко, Зеленский ждет от Кремля «четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас».

При этом он признал, что ждать прорыва на этих переговорах не стоит: лидеры примут коммюнике, проект которого уже согласовали.

В то же время, если встреча не даст результата, Киев будет думать, что делать дальше. Варианты – разные, вплоть до выхода из Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Зеленский заявил, что встреча глав государств ”нормандского формата” состоится после разведения сил в Золотом и Петровском и прекращении обстрелов.

30 октября президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к встрече в "нормандском формате", но она должна быть хорошо подготовленной и результативной.