"Встреча зависит от РФ": Пристайко заявил о готовности Украины, Франции и Германии к "нормандскому саммиту"

По словам министра, не важно, где состоится встреча, важно, чтобы она состоялась.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина, Франция и Германия готовы к встрече лидеров "нормандской четверки", но встреча зависит от России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Загороднюком.

По словам Пристайко, определение даты проведения встречи лидеров "нормандского формата" больше зависит от российской стороны.

"Это правда, да, действительно, зависит сейчас от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договоренности, которые были достигнуты", - заявил Пристайко.

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Он напомнил, что этими договоренностями было признание "формулы Штайнмайера" и разведение сил на трех участках - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"Сегодня мы подходим к разведению в последнем, третьем участке, то есть, в принципе, мы создадим все необходимые условия. Разведем в Петровском, и, к сожалению, обстрелы свидетельствуют, что одна из сторон не хочет этого прогресса, потому что это последний шаг перед встречей", - сказал Пристайко.

По словам министра, недавно состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого речь шла о согласовании даты встречи.

"Мы, французы и немцы имеем готовность встретиться в ближайшее время. Это зависит от российской стороны. На сегодняшний момент, вы видите по их риторике, все сводится к тому, что мы все же в ближайшее время встретимся", - сказал Пристайко.

Отдельно он отметил, что окончательная дата встречи определяется. "Я знаю, что немецкие коллеги говорили с Российской Федерацией тоже. Давайте попробуем подумать о том, что никаких, кроме технических преград, на сегодняшний день нет", - заявил Пристайко.

"Будем надеяться, что Россия найдет удобное время для всех четырех стран, и в Берлине, в Париже, - нам не важно, где, в Минске. Это не имеет значения для нас для всех. Главное, чтобы состоялась", - сказал Пристайко.