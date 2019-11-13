Баканов: я бы предложил депутатам заходить в зал Рады без телефонов

По мнению главы СБУ, помимо безопасности переписки, это бы меньше отвлекало от работы.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что народные депутаты должны заходить в сессионный зал парламента «в принципе без телефонов».

Об этом он заявил в интервью «Главкому» в контексте последних скандалов с обнародованием телефонных переписок народных депутатов.

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Так, отвечая на вопрос о том, в частности, история с якобы доплатами в конвертах всплыла из-за того, что депутаты от «Слуги народа» стали жертвами пранкеров, которые и слили информацию в сеть, и будет ли вмешиваться в это СБУ, Баканов заявил:

«Это вопрос пока не к СБУ, а к руководителю фракции и к самим депутатам. Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то особенно в зале Верховной Рады. На сегодня настолько все диджитализировано, что все должны помнить: там на балконе (ложа прессы, - ред.) стоит человек с супероптикой и видит текст на экране. Я бы предложил заходить в зал Верховной Рады, в принципе, без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы. Согласитесь, вы бы не терпели у себя в редакции работника, целый день в телефоне? Почему депутатам можно».

При этом председатель СБУ сообщил, что не давал поручения разыскать пранкера Джокера, который переписывался с народным депутатом Николаем Тищенко от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки: «Я такого поручения не давал. Важнее вопрос к тем людям, которые переписывались, а не к пранкерам. Хочу напомнить, что депутаты имеют статус неприкосновенных, и мы не имеем права работать по ним. Но мы ждем 1 января 2020 года, когда они этот статус утратят. На сегодня пранкер Джокер не сделал ничего такого, что бы могло привлечь внимание Службы безопасности».

В то же время на вопрос, заинтересовал ли СБУ якобы факт доплат в конвертах, Баканов ответил: «Эти истории на сегодняшний день не подтверждены. Но, если это правда, то это - тревожный сигнал. С другой точки зрения, я считаю, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платы, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию. Так же, как и работникам Службы безопасности».