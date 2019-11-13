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Баканов: сим-карты нужно продавать по паспортам

18:58, 13 ноября 2019
Общество
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Иван Баканов / Фото УНИАН

Об этом он заявил в интервью «Главкому», комментируя почти ежедневные сообщения анонимов о «минировании» метро.

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«Большинство таких сообщений действительно поступают с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем понравятся: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, «выйти» на «минера» будет проще», - в частности, сказал председатель СБУ.

В то же время он признал, что это не решит проблему полностью, потому что часто сообщение о минировании присылают по электронной почте.

На вопрос, есть ли в планах правоохранителей изменить алгоритм реагирования на сообщения о минировании, ведь останавливается движение транспорта и создается коллапс, Баканов ответил: «Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения. С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь, если хоть одно из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые».

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Теги: #новости Украины#паспорт#Иван Баканов