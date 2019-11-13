"Большие вещи делала Украина": экс-глава Совмина АРК рассказал о развитии Крыма до оккупации

Бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын рассказал о вкладе Киева в развитие Крыма.

Российская пропаганда в аннексированном Крыму активно насаждает мысль о том, что Украина "ничего не делала" для полуострова.

Бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын рассказал об украинском вкладе в развитие Крыма, передает «Обозреватель».

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"Колоссально большие вещи делала Украина, хотя сейчас говорят, что Украина ничего не делала. В голодном 1998 году Кучма принял решение, построили газопровод Джанкой-Феодосия-Керчь протяженностью 275 км, и миллион крымчан получили природный газ, которого у них даже в советское время не было", – заявил Куницын.

По его словам, на полуострове "мудрят отдельные депутаты Госдумы от Севастополя", которые ранее очень любили Украину, теперь очень любят Россию".

"Я в 2006 году, когда пришел в Севастополь губернатором, город утопал в мусоре. Приморский бульвар был разбит, по нему ходить было невозможно. Памятник затопленным кораблям падал. Памятник героической обороне Севастополя в просторечии называли "каракатицей", потому что его с 1973 года никто не мог достроить, и мы его за 5 месяцев достроили", – сказал Куницын.

"При Ющенко мы построили газовое кольцо, закольцевали Севастополь, который зимой замерзал. На Малаховом кургане не горел вечный огонь – мы его восстановили. Мы построили с главой Нацбанка Стельмахом за год академию банковского дела за миллиард. И это не Украина?" – подчеркнул он.