Представитель президента в АРК: в Крыму нет поголовной поддержки "русского мира", люди ждут Украину

Постоянный представитель президента Украины в Крыму отметил, что на полуострове есть люди, которые ждут от Украины сначала месседжей, а затем реальных действий.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на территории временно оккупированного полуострова нет повальной поддержки идей так называемого «русского мира».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кориневич заявил на брифинге в Киеве.

«На самом деле, мы очень тесно общаемся с теми людьми, которые находятся на временно оккупированной территории и которые не поддерживают режим государства-оккупанта, а это - и правозащитники, и адвокаты, и обычные наши граждане. Я думаю, что очень важно сказать, что нет в Крыму повальной поддержки идей так называемого «русского мира». Там есть люди, которые ждут Украину, которые ждут от Украины сначала месседжей, потом реальных действий», - сказал он.

Кориневич отметил, что представители украинской власти общаются со всеми теми, кто хочет «слышать Украину» и «видеть Украину».

«Безусловно, с органами оккупационной власти мы не общаемся, здесь не может быть никаких вопросов», - подчеркнул Кориневич.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.