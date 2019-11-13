В Раде решили сегодня работать до завершения рассмотрения вопроса о земельном рынке

За это проголосовали 234 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты решили работать сегодня, пока не завершат рассмотрение 11 законопроектов о рынке земли.

Читайте также"Ишак", "подонки", "путинские прихвостни": в Раде нардепы поссорились из-за земельной реформы (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так, депутаты поддержали предложение продлить сегодняшнюю работу до завершения рассмотрения вопроса о рынке земли.

За это проголосовали 234 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Сейчас депутаты рассматривают 8-й из 11-ти законопроектов о рынке земли.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за продление работы сегодня в пленарном режиме на час - до 15.00.

Сегодня депутаты в первом чтении рассматривают законопроекты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Рассмотрение проектов продолжается при окруженной депутатами "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" трибуне и президиуму.