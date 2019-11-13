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В Раде решили сегодня работать до завершения рассмотрения вопроса о земельном рынке

14:59, 13 ноября 2019
Политика
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Парламент намерен завершить рассмотрение вопроса о рынке земли сегодня / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так, депутаты поддержали предложение продлить сегодняшнюю работу до завершения рассмотрения вопроса о рынке земли.

За это проголосовали 234 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Сейчас депутаты рассматривают 8-й из 11-ти законопроектов о рынке земли.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за продление работы сегодня в пленарном режиме на час - до 15.00.

Сегодня депутаты в первом чтении рассматривают законопроекты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Рассмотрение проектов продолжается при окруженной депутатами "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" трибуне и президиуму.

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Теги: #Верховная Рада#депутати#земельный рынок