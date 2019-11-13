Рассмотрение законопроектов о рынке земли продолжается при окруженной депутатами трибуне и президиуме

Там собрались около 40 депутатов.

Рассмотрение законопроектов о рынке земли продолжается при окруженной депутатами «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы - За жизнь» трибуне и президиуме.

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Как передает корреспондент УНИАН, докладчики по законопроектам выступают с окруженной депутатами трибуны.

Также часть депутатов стоит возле президиума ВР, со стороны правительственной ложи.

В настоящее время продолжается представление 3-го из 11 законопроектов о рынке земли. Это правительственный и 10 альтернативных ему проектов законов.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты в первом чтении рассматривают законопроекты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.