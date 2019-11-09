"Ни в какие ворота не лезет": экс-чиновник МинВОТ прокомментировал разговоры о "компромиссах по Крыму"

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий прокомментировал разговоры о "готовности" украинской власти к компромиссам в отношении Крыма.

Президент Владимир Зеленский будет защищать национальные интересы Украины.

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Об этом заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, комментируя разговоры о «готовности» украинской власти к компромиссам в отношении Крыма, передает «Обозреватель».

"Никто не может знать до конца предмета разговора двух президентов. И если у нас не складываются пазлы, то мы всегда представляем себе худшие варианты. Но я хочу сказать, что президент - это человек, который отвечает за вопросы национальной безопасности. Говорить о том, что он может пообещать кому-то территорию в обмен на первое, второе, третье... Это просто ни в какие ворота не может влезть. Но момент недостаточной коммуникации со стороны Офиса президента, а может и тот момент, когда эта коммуникация должна быть ограничена, не дает нам полной картины", - отметил Куркчи.