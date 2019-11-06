Украина предложит ГА ООН принять обновленную резолюцию против милитаризации оккупантов в Крыму

Киев хочет добиться от РФ вывода всех ее вооруженных сил из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Украина намерена внести на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

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Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок выступил с брифингом на тему: «Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы».

Божок проинформировал делегации стран-членов ООН о текущей ситуации во временно оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.

В этой связи особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус. Украинский дипломат подчеркнул, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне.

Отдельное внимание в презентации было уделено крайне негативным экологическим последствиям милитаризации Крыма и прилегающих морских территорий.

Божок также проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», призвав его поддержать. Главная цель проекта - заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, "против" проголосовали 19 стран, "воздержались" - 72.

В документе содержится настоятельный призыв к России вывести ее войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к России прекратить преследовать коммерческие судна, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.