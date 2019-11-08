Партия Вакарчука выступила за выход Украины из Минских соглашений

В партии отметили, что в нынешнем экономическом состоянии возврат только части Донбасса на условиях России, легитимизированных Минскими договоренностями, несет риск потери независимости и суверенитета страны.

Партия Святослава Вакарчука «Голос» считает, что Украина должна выйти из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как идет речь в заявлении на сайте политсилы, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций.

Читайте такжеЕС: Украина показала конструктивный подход к "Минску", теперь ждем "позитивных шагов" от РФ

Однопартийцы Святослава Вакарчука опасаются, что выполнение «Минска» приведет к снятию санкций с РФ и потере суверенитета Украиной.

Как считают в «Голосе», к выходу Киева из Минского процесса вынуждает неготовность РФ к конструктивному диалогу.

«Но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра», — заявили в партии.

«Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции — тогда, когда для этого появятся реальные возможности», — говорится в заявлении.

Ранее о необходимости заморозить конфликт заявил глава фракции «Голоса» в Верховной Раде Сергей Рахманин.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-министр иностранных дел Павел Климкин допустил отказ Украины от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз совет ЕС продлил действие до 31 января 2020 года экономических санкций, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.