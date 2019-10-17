ВР создала ВСК по восстановлению территориальной целостности Украины

Временную специальную комиссию возглавил лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Депутаты приняли постановление о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины (№2268).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 316 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно постановлению, ВСК должна обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов Верховной Рады (Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества; Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений; Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики) по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

ВСК должна проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц, в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способов реализации государственной политики относительно восстановления государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей президента Украины, Кабинета министров, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

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Также ВСК должна готовить для рассмотрения Верховной Радой в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях; формировать рекомендации относительно стратегических и неотложных мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

В состав Временной специальной комиссии входят 12 народных депутатов.

Глава ВСК - лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин, его заместитель - заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Также в состав ВСК вошли, в частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич ("СН"), глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко ("СН") и заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

По результатам своей работы Временная специальная комиссия каждые три месяца готовит отчет.

Выводы, предложения и рекомендации ВСК должны рассматриваться в сроки, предложенные Временной спецкомиссией, с предыдущим определенным на пленарном заседании Верховной Рады режима проведения такого пленарного заседания.

Постановление вступает в силу со дня принятия.