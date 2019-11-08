Елисеев подал заявление об увольнении из МИДа

Он отметил, что не думал, что так может закончиться его 28-летняя дипломатическая карьера.

Бывший заместитель главы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел (МИД). Читайте такжеЗамглавы АП подтвердил свою отставку "Подал заявление на увольнение из МИДа Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал дипломат в своем "Твиттере". Елисеев добавил, что надеется со временем вернуться: "Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!". Напомним, чтоЕлисеев более пяти лет был послом Украины при Евросоюзе. Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкар'єра. Спасибо всем, с кем работал на пользу развития межд авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 8 ноября 2019 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter