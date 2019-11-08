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Елисеев подал заявление об увольнении из МИДа

13:15, 08 ноября 2019
Политика
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Елисеев увольняется из МИДа \ фото УНИАН

Бывший заместитель главы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел (МИД).

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"Подал заявление на увольнение из МИДа Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал дипломат в своем "Твиттере".

Елисеев добавил, что надеется со временем вернуться: "Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!".

Напомним, чтоЕлисеев более пяти лет был послом Украины при Евросоюзе.

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Теги: #увольнение#Елисеев